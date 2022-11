Fußball : FC Aldekerk ist neues Schlusslicht

Kerken Der Bezirksligist kassiert eine deutliche 1:4-Niederlage beim VfL Repelen. Bereits nach sieben Minuten liegen die Gäste mit 0:2 in Rückstand.

Nichts zu holen gab es für den Fußball-Bezirksligisten FC Aldekerk beim VfL Repelen. Das Team von Trainer Danny Thönes, der selbst 45 Minuten auf dem Platz stand, verlor mit 1:4 (0:3). Weil dem VfB Homberg II im Parallelspiel gegen Aufstiegsaspirant GSV Moers überraschenderweise ein Punktgewinn glückte, rutscht der FCA auf den letzten Platz ab. Der VfL Repelen sorgte bereits früh für klare Verhältnisse. Nach Toren von Niklas Jahny (4.) und Izzettin Kuci (7.) lag der Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung. In der 37. Minute erhöhte Amar Pilavdzic ein weiteres Mal. „Die erste Halbzeit war leider unterirdisch. Wir waren überhaupt nicht im Spiel und hatten mehrere Totalausfälle in unseren Reihen“, sagte Thönes. In der Pause nahm der Coach eine Systemumstellung vor und wechselte gleich dreimal.