Fußball-Bezirksliga : FC Aldekerk ist auswärts viel zu harmlos

Straelen SV Straelen II feiert gegen den Lokalrivalen einen ungefährdeten 4:1-Erfolg. Die Gäste müssen weiterhin auf ihren ersten Punkt in der Fremde warten.

Der SV Straelen II hatte von Anfang an mehr vom Spiel und ging nach zehn Minuten in Führung. Ein Schuss von Torjäger Peter Okafor wurde vom Aldekerker Verteidiger Paul Pütz noch abgefälscht und schlug unhaltbar für FCA-Keeper Andre Holtmanns ein. Nach einer halben Stunde setzte sich Mathis Peters auf der linken Seite durch und bediente Mehmet Akkus, der auf 2:0 erhöhte. Die Aldekerker hatten ihre größte Möglichkeit kurz vor der Pause, als Stefan Herrschaft den Anschlusstreffer auf dem Fuß hatte.

Mit einem Doppelschlag stellten die Platzherren dann die Weichen endgültig auf Heimsieg. Zunächst erhöhte Benjamin Maria nach einer schönen Einzelleistung auf 3:0 (65.). Fünf Minuten später wurde Cristian Voicu im Strafraum gefoult. Der Torjäger ließ sich die Chance nicht nehmen, trat selber an und erhöhte auf 4:0. In der Schlussminute gelang es dann den Aldekerkern, wenigstens einen ihrer Konter erfolgreich zum 4:1-Endstand abzuschließen.

„Der Sieg für Straelen geht in Ordnung, vielleicht wäre ja ein Punkt drin gewesen, hätten wir unsere Möglichkeiten etwas besser genutzt“, so Danny Thönes. Straelens Trainer Bilal Lekesiz war bis zur 89. Minute mit dem Spiel seines Teams zufrieden. „Die Leistung war insgesamt in Ordnung. Aber mich ärgert. dass wir in der 90. Minute wieder so ein unnötiges Gurkentor bekommen haben“, sagte der Straelener Coach.