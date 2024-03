Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Drei Elfmeter und ein Platzverweis

Äußerst unterhaltsam war das Duell der Verfolger in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern zwischen dem FC Aldekerk und dem TSV Weeze. Drei Elfmeter, zwei Tore, sechs Gelbe Karten, ein Platzverweis und zwei sehr umstrittene Entscheidungen waren am Freitagabend beim 1:1 (0:0) die Zutaten. Der FC Aldekerk überrannte den vollkommen überraschten Gegner in den ersten Minuten. Die eigene Abschlussschwäche und ein glänzend aufgelegter Lukas Janssen im Weezer Tor verhinderten jedoch die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung des FCA.