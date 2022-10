Fußball-Bezirksliga : FC Aldekerk beendet die wochenlange Negativserie

Kerken Nach acht Niederlagen in Folge meldet sich der Gastgeber mit einem 2:1 gegen den Kevelaerer SV zurück und stellt den Anschluss ans rettende Ufer her.

In der zweiten Halbzeit wiederholte der FC Aldekerk das Erfolgsrezept des ersten Treffers und baute so seine Führung aus. Erneut war es Fabian Münz, der einen Freistoß in den Kevelaerer Strafraum schlug – Niklas Willemsen war der Nutznießer und stellte auf 2:0 (60.). In der Schlussphase warfen die Gäste aus Kevelaer alles in die Waagschale und kamen noch einmal zum Anschlusstreffer. Ein abgefälschter Schuss von Jona Wassen (80.) schlug unhaltbar ein. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen.Nach Ansicht von KSV-Trainer Patrick Znak hätte man sich diesen durchaus verdient – wenn nicht sogar mehr. „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Wir waren zwar spielerisch überlegen, sind aber gerade in der ersten Halbzeit unter unseren Möglichkeiten geblieben. So hat es am Ende leider nicht gereicht“, sagte der Kevelaerer Trainer.