Turnierserie mit Tradition Fünf Tage lang Fußball-Spaß für die ganze Familie in Aldekerk

Selbstverständlich hat das Organisatoren-Team um Jugendleiter Jakob Franke auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. An mehreren Tagen turnt ein Maskottchen in der Landwehr-Arena herum, es kann Fußballdarts gespielt werden. Und beim Kinderschminken, in der Sandbox und auf der Erlebnisrutsche kommen die jüngsten Fußballfreunde auf ihre Kosten. In einer Fotobox können Erinnerungen an das Spektakel festgehalten werden. Kulinarisch kommen die Besucher in diesem Jahr ganz besonders auf ihre Kosten. „Noch stärker als sonst haben wir diesmal großen Wert darauf gelegt, auf lokale Partner zu setzen“, sagt Jakob Franke. So gibt es neben den Spezialitäten vom Grill zahlreiche vegetarische Alternativen, Slush Ice und die allseits beliebte Cafeteria mit Kaffee, Kuchen und Waffeln.