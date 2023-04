Fußball-Bezirksliga FC Aldekerk liegt schon nach 25 Minuten mit 0:3 gegen den SV Straelen II zurück

Beim Flutlichtspiel in Aldekerk hatten die Gäste schon früh für klare Verhältnisse gesorgt. Nach 25 Minuten lag der SV Straelen II bereits mit 3:0 in Führung. Die erste große Chance hatte jedoch der FC Aldekerk. In der dritten Minute tauchte Paul Schramm frei vor dem Straelener Tor auf – und zeigte Nerven. Auf der anderen Seite ging der SV Straelen II postwendend in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um. Peter Okafor erzielte den Treffer zum 1:0 (5.).