FC Aldekerk hofft auf ruhiges Fahrwasser

Aldekerk Fußball-Bezirksligist hat aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt.

Gäbe es in Sachen Nervenkitzel im Abstiegskampf eine Hochschulwertung – der FC Aldekerk hätte sich für die dramatischen Geschehnisse in der abgelaufenen Saison die Höchstnote „summa cum laude“ verdient. Die Blau-Weißen, die ihr Heimspiel mit 1:2 verloren hatten, lagen im zweiten Relegationsspiel bei der DJK Willich zur Pause mit 0:1 zurück. Und sprangen schließlich mit einem 3:1-Auswärtssieg in letzter Minute doch noch auf den Bezirksligazug auf – spannender geht’s einfach nicht. Gefeiert wurde der Klassenerhalt mit einer großen Fangemeinde wie eine Meisterschaft. Trotz der Jubelszenen zum Abschluss: Ganz so spannend will man es in der neuen Saison nicht noch einmal machen.