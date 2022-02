Fußball-Bezirksliga : FC Aldekerk lässt erneut zu viele Chancen aus

Kerken Gastgeber kassiert im Nachholspiel gegen den Tabellenvierten TuS Xanten eine unnötige 1:3-Niederlage. Einmal mehr zeigt die Mannschaft von Trainer Danny Thönes Schwächen im Abschluss.

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel nutzte Niklas Binn in der 21. Minute eine Unaufmerksamkeit in der Aldekerker Abwehr zur 1:0-Führung für die Gäste. Wenig später bot sich Binn die Möglichkeit zu seinem zweiten Treffer, allerdings schloss der Xantener Angreifer nach einem Alleingang etwas ungenau ab. Aber auch die Platzherren hatten in der ersten Hälfte ihre Möglichkeiten. Kurz vor dem Seitenwechsel verpassten bei einem Gewühl vor dem Xantener Tor gleich mehrere Aldekerker Spieler den Ausgleich.