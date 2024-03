Fußball-Kreisliga A FC Aldekerk gewinnt das Derby gegen den TSV Nieukerk

TSV Nieukerk – FC Aldekerk 1:2 (0:0). „Das war symptomatisch für viele Partien in dieser Saison. Nach unserem Ausgleich ist das Team, angefeuert von den Fans, zu kopflos nach vorne gestürmt und hat sich dann den Konter eingefangen“, sagte TSV-Trainer Wilfried „Wulle“ Steeger über die zweite Derbyniederlage in dieser Spielzeit. Rund 650 Zuschauer ließen sich das Duell nicht entgehen. „Unser Siegtreffer war spielerisch hervorragend herausgespielt, der Rest war eher zäh. Aber natürlich freut uns der Sieg in diesem wichtigen Spiel riesig“, sagte FCA-Coach Marc Kersjes. Josef Franke hatte die Gäste in der 70. Minute in Führung gebracht. Henning Schwarz erzielte nach 80 Minuten den Ausgleich. Jimmy Altgen (85.) traf zum Sieg.