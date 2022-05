Fußball : FC Aldekerk gewinnt intensives Spiel gegen die DJK Twisteden

Kerken/Kevelaer Der Bezirksligist setzt sich auf der eigenen Anlage verdient mit 3:0 durch. Die Gäste können die vielen Ausfälle nicht kompensieren und sind bereits am Freitagabend wieder gefordert.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während der Klassenerhalt für den Fußball-Bezirksligisten FC Aldekerk, der nach einem starken ersten Saisondrittel in ein Loch gefallen war, nur rechnerisch noch nicht fix ist, schwebt die DJK Twisteden nach der 0:3 (0:1)-Niederlage am Dienstagabend beim FCA weiter in akuter Gefahr. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz beträgt bei einem ausgetragenen Spiel mehr lediglich fünf Punkte. Umso wichtiger wäre für die Mannschaft von Trainer Markus Hierling zumindest ein Unentschieden in Aldekerk gewesen, doch das war für die ersatzgeschwächten Gäste nicht drin. „Wir haben unsere zahlreichen Ausfälle nicht kompensieren können“, so Hierling.