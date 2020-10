Fußball : Marc Kersjes stellt Weichen auf Heimsieg

Kerken Fußball-Bezirksliga: Beim verdienten 3:0 gegen den Vorletzten SV Walbeck überbietet sich der FC Aldekerk zunächst im Auslassen von Torchancen. Die Gäste fallen nach der Pokal-Überraschung in den alten Trott zurück.

Die Wiederentdeckung des Offensivfußballs, den Fußball-Bezirksligist SV Walbeck am vergangenen Mittwoch im Pokalspiel gegen den Landesligisten SGE Bedburg-Hau verheißungsvoll präsentiert hatte, fand im Meisterschaftsderby beim FC Aldekerk keine Fortsetzung. Da waren es dann doch die Platzherren, die für Vollbeschäftigung in der Walbecker Hintermannschaft sorgten.

Bereits nach sieben Minuten musste Luca Kroepmanns in letzter Sekunde am Abschluss gehindert werden. Nach einer Viertelstunde hatte Felix Foehde die größte Chance dieser Begegnung, als er nach einem Zuspiel von Carlos Martinez mutterseelenallein vor dem Walbecker Tor stand und aus kurzer Distanz neben den Pfosten schoss.

Das Glück des Tüchtigen stand dem Gastgeber drei Minuten nach der Pause zur Seite. Ein Schuss von Luca Kroepmanns gegen die Unterkante der Latte landete definitiv nicht hinter der Linie, das sah der entfernt stehende Schiedsrichter anders und gab das Tor. In der zweiten Hälfte verlor das Aldekerker Spiel etwas an seiner Spannung, die Partie war jetzt offener. Wirklich gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer konnten die Spargeldörfler daraus allerdings nicht generieren. So setzte Luca Kroepmanns mit seinem zweiten Tor zum 3:0-Endstand den letzten Höhepunkt in einer eher mauen zweiten Hälfte.