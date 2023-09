Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern FC Aldekerk gewinnt das Derby

Flutlichtatmosphäre und rund 400 Zuschauer, davon gut zwei Drittel lautstarke Gästefans, sorgten für einen würdigen Rahmen beim erstmals seit 2016 in der Meisterschaft wieder stattfindenden Kerkener Derby. In einer intensiven Partie behielt Gastgeber FC Aldekerk in der Fußball-Kreisliga A die drei Punkte beim 1:0 (0:0) gegen den bis dahin ungeschlagenen TV Nieukerk daheim. Beide Trainer hoben bereits vor der Partie die Bedeutung dieses Duells hervor. Und den Akteuren war dies ebenso bewusst.