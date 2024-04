Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A FC Aldekerk stoppt die Serie von Viktoria Winnkendonk

Das sah auch der Aldekerkener Keeper Marc Kersjes so. „André Holtmanns hat uns in der ersten halben Stunde im Spiel gehalten. Wir konnten zu diesem Zeitpunkt froh sein, nicht ein oder zwei Gegentore kassiert zu haben“, so Kersjes. Dann ließen die Bemühungen der Gäste spürbar nach, der FC Aldekerk fand immer besser in die Partie.