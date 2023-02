Fußball-Testspiel Gelungene Generalprobe für den FC Aldekerk

Gelungene Generalprobe für den FC Aldekerk: Das Schlusslicht in der Fußball-Bezirksliga hat sein letztes Testspiel in der Wintervorbereitung gewonnen. Die Mannschaft bezwang am Dienstagabend auf eigener Anlage den SV Sevelen, Tabellenzweiter in der Kreisliga A, mit 4:1 (1:1). „In den ersten 20 Minuten stimmte die Ordnung in unserem Spiel noch nicht, weshalb wir folgerichtig auch in Rückstand geraten sind. Doch dann haben wir uns gesteigert und eine gute Leistung gezeigt“, sagte Trainer Marc Kersjes, der nach dem Rücktritt von Danny Thönes seit Mitte Dezember wieder für das Team verantwortlich ist.