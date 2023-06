Fußball-Fest in der Landwehr-Arena Bambini auf den Spuren der Champions

Vor allem am Samstag stand der Spaß am Fußball im Vordergrund. Zunächst liefen die Minikicker zu den Klängen der Champions-League-Hymne in die Arena ein und eilten im Anschluss immer geschlossen dem Ball hinterher. Das seit vielen Jahren beliebte Turnier „Unser Dorf spielt Fußball“ hatte 21 Hobby-Mannschaften an die Landwehr gelockt. Neben den Aldekerker Handballern, einer Mannschaft der Robert-Jungk-Gesamtschule und einigen Bruderschaften nahmen auch wieder die Kempener „Cremetörtchen“ teil und sicherten sich den Turniersieg – genau wie im vergangenen Jahr. Viele Spieler und Besucher nutzten am Abend die Gelegenheit zum „Rudelgucken“. Ein Champions-League-Finale macht schließlich im Freien bei kühlen Getränken besonders viel Spaß. Nach dem Abpfiff in Istanbul ging’s in Aldekerk bei Tanzmusik noch in die unterhaltsame Nachspielzeit.