Prominenter Neuzugang Marith kehrt zurück zu den Wurzeln

Info

Vorbereitung Frauenfußball-Niederrheinligist SV Walbeck tritt am kommenden Sonntag, 22. Januar, um 12.45 Uhr beim Landesligisten OSV Meerbusch an. Am Sonntag, 5. Februar, trifft die Mannschaft ab 13.30 Uhr am heimischen Bergsteg auf die Bundesliga-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach. Erstes Meisterschaftsspiel ist am 12. Februar bei der SSVg Velbert.