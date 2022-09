Fußball-Regionalliga : SV Straelen steht vor der Verpflichtung von Marcel Heller

Straelen Der SV Straelen rüstet für den Abstiegskampf offenbar auf. Der ehemalige Bundesliga-Profi trainiert seit einigen Tagen an der Römerstraße.

In diese Kategorie fällt ein ehemaliger Bundesliga-Profi, der seit einigen Tagen an den Trainingseinheiten des Viertliga-Schlusslichts teilnimmt. Der inzwischen 36-jährige Marcel Heller kann auf eine recht erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. In der Beletage des deutschen Fußball absolvierte er für Eintracht Frankfurt, den SV Darmstadt 98 und den FC Augsburg insgesamt 123 Spiele. Seine beste Zeit verbrachte er am Darmstädter Böllenfalltor, wo er von 2013 bis 2015 zu jener Mannschaft gehörte, die den Durchmarsch von der Dritten in die Bundesliga schaffte. Außerdem kann Heller 131 Spiele in der Zweiten Liga (unter anderen auch SC Paderborn und Greuther Fürth) vorweisen. Zuletzt hatte er in der Rückrunde der abgelaufenen Saison seinen Teil dazu beigetragen, dass der FSV Frankfurt den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest schaffte. Dort war allerdings sein auslaufender Vertrag nicht verlängert worden.