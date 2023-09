Dritte Handball-Liga Der Abwehrstratege ist ein Glücksfall

Am zweiten Spieltag reist die Gentges-Truppe ins 350 Kilometer entfernte Saarland und trifft an der französischen Grenze auf die HG Saarlouis. Anwurf der Partie ist am Samstag um 19.30 Uhr. Der Kontrahent des ATV ist ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Bei einem der Top-Favoriten auf die Meisterschaft, TuS Ferndorf, spielten die Saarländer lange Zeit auf Augenhöhe mit, doch zum Schluss stand ein Spielstand von 35:31 (16:16) zu Gunsten der Siegerländer im Protokoll.