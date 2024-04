Spiel, Satz, Begeisterung Der Plan: Tennis-Aufschwung in Kevelaer

Der Tennis-Boom ist Geschichte – das haben auch die Blau-Weißen zu spüren bekommen, die im Schul- und Sportzentrum Hüls ihre Heimat haben. Zu Hochzeiten zählte der Klub, der in zwei Jahren sein 50-Jähriges feiert, rund 600 Mitglieder. Aktuell sind es noch 240 – da ist also deutlich Luft nach oben. Findet auch Ewald Peters, der sein Amt als Sportlicher Leiter angetreten hat, um einen Aufwärtstrend in die Wege zu leiten. Der Mann sprüht vor Energie und weiß genau, wie man schwierige Matches für sich entscheidet. Der Kevelaerer schlug in jungen Jahren in der höchsten Spielklasse auf, inzwischen ist er für die Herren 70 seines Vereins im Einsatz.