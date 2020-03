Volleyball : „Scholle“ bringt Bundesliga-Erfahrung mit

Mit dem Chinesen Chang Cheng Liu (schwarzes Hemd) bildete Eung-Zoll „Scholle“ Chung beim Moerser SC ein perfektes Trainer-Duo. Foto: Kress, Hans-Ulrich (huk)

Geldern Vor neun Jahren war der neue Eintracht-Trainer Eung-Zoll Chung für den Moerser SC im Einsatz.

Von Volker Himmelberg

(him) Im Ruhrgebiet hat man seit jeher keine Probleme mit kompliziert klingenden Namen. Unaussprechlich ? Gibt’s nicht. Und wenn ein Junge in Herne zur Welt kommt und auf den Namen Eung-Zoll getauft wird, dann heißt er wenig später einfach „Scholle“. Passt schon.

Das gilt bis heute. Wenn der mittlerweile 41-jährige Volleyballtrainer, der in Kürze den Regionalligisten VC Eintracht Geldern übernimmt, in irgendeiner Halle in Nordrhein-Westfalen aufkreuzt, wird er mit seinem Spitznamen angesprochen. Der volle Name des Jungen aus dem Pott lautet Eung-Zoll Chung, seine Eltern wanderten vor mehr als vier Jahrzehnten aus Südkorea aus, um schließlich im Herzen von NRW ihr Glück zu finden.

Der neue Sportchef des VC Eintracht, der nach Möglichkeit seine Mannschaft bereits ab Ende April auf die nächste Regionalliga-Saison vorbereiten soll, gilt als absoluter Volleyball-Experte. Nach seiner Schulzeit studierte „Scholle“ Evangelische Theologie (Lehramt) und Sport an der Ruhr-Universität Bochum. Schwerpunkt selbstverständlich Volleyball. Sein eigentlicher Lehrmeister zu jener Zeit war ein gewisser Dr. Hans-Friedrich Voigt. Der Sportwissenschaftler wiederum ist so etwas wie der deutsche „Volleyball-Papst“. Seine Lehrbücher sind für angehende Trainer Pflichtlektüre – etwas das Standardwerk „Koordinationstraining im Volleyball“.

Schon während des Studiums startete Eung-Zoll Chung seine Trainer-Laufbahn in der Frauen-Oberliga. Vor neun Jahren schlug „Scholle“ dann sogar in der Männer-Bundesliga auf. Beim Moerser SC assistierte er dem damaligen Cheftrainer Chang Cheng Liu. Der ehemalige chinesische Nationalspieler bildete mit dem jungen und überaus zuverlässigen Kollegen an seiner Seite ein perfektes Team.