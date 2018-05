Jugendfußball: "Es geht um die Weiterentwicklungder Jugendspieler"

Straelen Im Vorfeld des U 17-Champions-Cups beim SV Straelen, das am Sonntag an der Römerstraße ausgetragen wird, sprach RP-Mitarbeiter Heinz Spütz mit Dirk Otten, Jugendkoordinator und Mitorganisator des SV Straelen.

Otten Das ist alles auch von dem möglichen Aufstieg unserer ersten Mannschaft in die Regionalliga abhängig. Sollte der Aufstieg geschafft werden, können wir uns zum Beispiel als Nachwuchsleistungszentrum durch den DFB zertifizieren lassen und Unterstützung in verschiedenen Formen erhalten. Mein Ziel ist es, alle Jugendmannschaften mittelfristig in die Niederrheinliga zu führen. Es wäre natürlich ein Traum, irgendwann mal mit einer Jugendmannschaft des SV Straelen in der Bundesliga zu spielen.