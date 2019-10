Leichtathletik : Anmelden für Sylvesterlauf in Pfalzdorf

Goch-Pfalzdorf 32. Auflage des Pfalzdorfer Sylvesterlaufs wird in diesem Jahr gestartet.

Noch sind es etwa zehn Wochen, bis zur 32. Auflage des Pfalzdorfer Sylvesterlaufs. Doch die bisherigen Meldungen zeigen bereits, dass wieder viele Läufer den Weg nach Pfalzdorf finden werden. Traditionell werden vier Läufe stattfinden: Um 13.15 Uhr startet der Fünf-Kilometer-Jedermann-, Jogging-, Straßenlauf. Um 14 Uhr folgt der Drei-Kilometer-Schülerlauf. Über etwa 500 Meter führt der Bambini-Lauf, der um 14.30 Uhr gestartet wird. Die Mädchen und Jungen werden um 14.40 Uhr auf die Strecke gehen. Mit dem Zehn-Kilometer Straßenlauf um 15 Uhr endet die dreißigste Auflage des Sylvesterlauf. Die Strecken sind Deutscher Leichtathletik-Verband-vermessen und somit Bestzeiten tauglich. Im Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Lauf wird jeweils eine Mannschaftswertung durchgeführt. Gestartet wird am Schulzentrum in Pfalzdorf unmittelbar neben der St. Martinus-Kirche.

Dort gibt es am 30.und 31. Dezember die Startunterlagen. In diesem Jahr wird es auch wieder die Nettozeit über fünf Kilometer und zehn Kilometer geben. Erklärung für Neueinsteiger: Die persönliche Zeitnahme (Nettozeit) startet erst mit dem Überqueren der Startlinie und nicht wie üblich mit dem Ertönen des Startschusses. Die Wertung erfolgt jedoch mit der Bruttozeit. Der Anmeldeschluss ist Donnerstag, 26. Dezember. Weitere Informationen und die Anmeldung erfolgen im Internet unter: www.sylvesterlauf.de, www.facebook.com/sylvesterlauf oder www.taf-timing.de. Im vergangenen Jahr waren 2943 Läufer, viele davon Kinder und Jugendliche, in Goch-Pfalzdorf an den Start gegangen.