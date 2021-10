Handball : TV Issum setzt sich in der Tabelle ganz oben fest

Issum Mit einer starken ersten Halbzeit legt Landesligist TV Issum den Grundstein zum verdienten 30:28-Erfolg gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade.

Es bleibt dabei: Die beiden Mannschaften aus dem Gelderland kommen in der Handball-Landesliga, Gruppe 3, glänzend aus den Startlöchern. Der SV Straelen führt mit vier Siegen aus vier Spielen aktuell die Tabelle an. Lokalrivale TV Issum, der bislang eine Partie weniger ausgetragen hat, feierte am Samstag im dritten Anlauf Sieg Nummer drei. In der Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz behielten die Blau-Weißen gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II mit 30:28 (17:13) die Oberhand.