Die Entscheidung beim Voba-Cup : SV Veert behält die Nerven und jubelt

Kreis Kleve Der Fußball-A-Ligist schafft im Finale beim 6:4 nach Elfmeterschießen gegen Bezirksligist FC Aldekerk die nächste Überraschung. TSV Weeze siegt 6:2 im kleinen Finale gegen den TSV Wachtendonk-Wankum II.

Dem Fußball-A-Ligisten SV Veert ist die nächste und letzte Überraschung im Voba-Cup gelungen. Im Endspiel im Sportpark Laerheide besiegte die Mannschaft am Sonntag den FC Aldekerk – den dritten Bezirksligisten im laufenden Wettbewerb – mit 6:4 (1:0, 2:2) nach Elfmeterschießen und jubelte über den Gewinn des Pokals. Hinzu kam ein 1000-Euro-Scheck für die Teamkasse.

Mit einer aus den jüngsten Spielen bewährten Defensivtaktik waren die Veerter in diese Begegnung gegangen. Dadurch hatten die Aldekerker zwangsläufig mehr Spielanteile. Die erste gute Möglichkeit vergab Paul Hoeps in der 23. Minute. Einen Kopfball von Josef Franke parierte der Veerter Torwart Ben-Luca Ingenfeld kurz darauf bravourös. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Veerter mutiger und erarbeiteten sich einige Standards. Daraus resultierte dann auch der Führungstreffer, den Jeremie Dohrmann in der 40. Minute erzielte. Umstritten war eine Abseitsentscheidung kurz vor dem Pausenpfiff. Das hätte der Ausgleich für Aldekerk sein können.