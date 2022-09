Die große Sorge der Tischtennis-Vereine : Die Angst vor dem „Energie-Lockdown“

Erst Corona, jetzt die Energiekrise: Die Sorge ist groß, dass die Kommunen den Sportvereinen den Stecker ziehen. Foto: dpa/dpa, Felix Heyder

Niederrhein Der Tischtennis-Sport hat unter der Pandemie besonders gelitten. Nach zwei Saisonabbrüchen stehen viele Vereine bereits jetzt vor einer ungewissen Zukunft. Eine Hallenschließung wegen der Energiekrise könnte das Aus bedeuten.

Von Volker Himmelberg

Die Alarmzeichen sind längst da. Vor gar nicht allzu langer Zeit handelte es sich bei einer Tischtennis-Kreismeisterschaft um eine Großveranstaltung, zu der sich einige Hundert Spielerinnen und Spieler aus der Region trafen, um sich auszutauschen und die neuen Titelträger zu ermitteln. In diesem Jahr fallen die Wettkämpfe des Kreises Niederrhein, die am 10. und 11. September über die Bühne gehen sollten, aus. Der Grund: Es hat sich kein Ausrichter gefunden, der genügend ehrenamtliche Helfer in seinen Reihen hat, um die Organisation einer Veranstaltung dieser Größenordnung stemmen zu können.

Die Pandemie hat den Tischtennis-Sport besonders hart getroffen. Die vergangenen beiden Spielzeiten wurden frühzeitig abgebrochen. An diesem Wochenende gibt’s den nächsten Anlauf in eine neue Spielzeit, die wiederum unter ungewissen Vorzeichen startet. Hintergrund ist die drohende Energiekrise. „Ich bin mir sicher, dass ein erneuter Saisonabbruch für viele Tischtennis-Vereine das endgültige Aus bedeuten würde. Es darf ganz einfach keinen ,Energie-Lockdown‘ geben. Für die Sportler ist es sicher überhaupt kein Problem, bei etwas niedrigeren Raumtemperaturen zu spielen. Aber wir können nur an die Kommunen appellieren, die Sporthallen auch im Herbst und Winter geöffnet zu halten“, sagt Eugen Brück, Vorsitzender des TTC Gel­dern-Veert.

In Corona-Zeiten haben sich die sportlichen Vorzeichen bereits gravierend verändert. „Viele Spieler haben ein ganz anderes Freizeit-Verhalten entwickelt. Früher konnte man davon ausgehen, dass die stärkste Mannschaft antritt, wenn nicht Verletzungen oder Erkrankungen vorliegen. Heutzutage weiß man oftmals erst kurz vor dem Spiel, in welcher Aufstellung der Gegner oder auch die eigene Mannschaft antritt. Das ist wie eine Wundertüte“, erklärt Brück. Da liegt die Vermutung nahe, dass viele Tischtennissportler Schläger und Bälle endgültig im Keller deponieren, falls die Kommunen wegen explodierender Energiekosten bald die Hallen dichtmachen sollten.

Zurück zum Saisonstart in den Amateur-Klassen an diesem Wochenende. In der Männer-Bezirksklasse, Gruppe 1, stammen gleich vier der insgesamt zwölf Mannschaften aus dem Gelderland: Der TTC Geldern-Veert, der SV Walbeck, der SV Union Kevelaer-Wetten und der TSV Weeze. Der SV Walbeck, der bereits am Freitagabend ab 19.30 Uhr in der Sporthalle der St.-Luzia-Grundschule gegen die DJK Rhenania Kleve II gefordert ist, setzt dabei wie schon in den Vorjahren auf ein gehöriges Maß an Erfahrung. Neben Youngster Felix Hendrix, der mit seinem Vater Ralf das untere Paarkreuz bildet, schickt der Verein aus dem Spargeldorf fast schon so etwas wie eine Ü60-Auswahl ins Rennen. Ludwig Rogge, Hans-Gerd Sommer, Hubert Werland und Hermann-Josef Basten bringen so viel Auge und Ballgefühl mit, dass es unter dem Strich zu einem Platz im gesicherten Mittelfeld reichen sollte.

Der TTC Geldern-Veert wartet an den ersten drei Positionen mit einem Trio auf, das schon zu erfolgreicheren Landesliga-Zeiten an der Platte stand: Andreas Dittrich, Achim op de Hipt und Ralf Aengenheyster. Dahinter folgen Kevin Bachmann, Neuzugang aus Kempen, Ralph Ehren und Christoph Marks. „Wenn die Mannschaft komplett antritt, müssen wir uns keine Sorgen machen“, sagt Brück.

Bei den Top-Sechs des SV Union Kevelaer-Wetten handelt es sich um lauter Eigengewächse. Patrick Schilinsky, Christian Koch, Markus Jansen, Andreas Spiegels, Marc Ingenpaß und Thomas Terhoeven-Urselmans sollten eventuell sogar in der Lage sein, ein Wörtchen um den Aufstieg mitzusprechen. Der TSV Weeze wiederum setzt im Kampf um den Klassenerhalt vor allem auf seinen überragenden Spitzenspieler Michael Sabolcec, im oberen Paarkreuz seit Jahren Punktegarant. Ihm zur Seite stehen Andy Hendricks, Bernd Heimers, Dennis Verbeten, Marcus Demes und Björn Kujawa.

In der Herren-Bezirksklasse, Gruppe 2, geht der TTC Straelen/Wachtendonk in nahezu unveränderter Formation an den Start und trifft dort vor allem auf Gegner aus dem Raum Mönchengladbach/Krefeld. „Ziel ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld“, sagt TTC-Vorsitzender Matthias Richter. In der Besetzung Noah Botschen, Philip van Geelen, Christian Bouten, Torsten Laufenberg, Wolfgang Thissen und Björn Meens tritt die Mannschaft am Samstag ab 19.30 Uhr zum Auftakt beim TuS Jahn Mönchengladbach an.