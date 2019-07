Reitsport : In Kengen geht’s um die Krone der Reiter

In Rheurdt versammelt sich am kommenden Wochenende die Elite der Buschreiter – hier die ehemalige Deutsche Juniorinnen-Meisterschaft in der Vielseitigkeit, Pauline Knorr. Foto: IGV Kleve

Rheurdt-Kengen Die Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter im Kreispferdesportverband Kleve richtet am Wochenende die Rheinische Meisterschaft in der Vielseitigkeit aus. Für die Organisatoren ist das so etwas wie ein Ritterschlag.

Es sind zahlreiche fleißige Hände, die seit Tagen die Hindernisse streichen und die Wege frei schneiden. Kurzum, das engagierte Team der Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter (IGV) im Kreispferdesportverband Kleve um den Vorsitzenden Hans Bürgers und seinen Stellvertreter Andreas Wetzels ist eifrig bei der Sache, um allen Pferden, Reitern, Pflegern und sonstigen Angehörigen eine schöne Veranstaltung in angenehmer Atmosphäre zu bieten.

Die IGV Kleve stellt sich am kommenden Wochenende, 20. und 21. Juli, einer großen Herausforderung. Die Reitsportfreunde sind Gastgeber der Rheinischen Meisterschaft in der Vielseitigkeit und erhalten damit so etwas wie den Ritterschlag von höchster Ebene. Der Pferdesportverband Rheinland (PSVR) hat schon seit langem die IGV im Visier, die Jahr für Jahr in Rheurdt-Kengen ein Vielseitigkeitsturnier auf die Beine stellt, das sich sehen lassen kann. „Wir sind sehr froh, dass wir einen kompetenten Ausrichter für die Rheinischen Meisterschaften in der Vielseitigkeit gefunden haben“, erklärt André Kolmann, Vorstandsmitglied des PSVR, der dieses Event bei der Interessengemeinschaft in besten Händen weiß.

Info Geländeritte auf dem Hof Wetzels Samstag, 20. Juli: Ab 7.30 Uhr finden alle Dressur- und Springprüfungen, der Geländeritt um den Schneppenheim-Cup sowie der „Rheinische Abend“ inklusive Public Viewing vom CHIO Aachen auf dem Turniergelände des RFV Rheurdt an der Kirchstraße statt. Sonntag, 21. Juli: Ab 8 Uhr werden alle Geländeritte und das Ponyrennen „Grand National“ auf dem Hof der Familie Wetzels, Rheurdt-Kengen 68a, ausgetragen. Die genaue Zeiteinteilung gibt’s im Internet unter www.igvkleve.de.

Dabei sind sich Bürgers, Wetzels und Co. durchaus der Ehre bewusst, die Rheinischen Meisterschaften im Rahmen des alljährlichen Vielseitigkeitsturniers ausrichten zu dürfen. „Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, den Zuschlag erhalten zu haben“, sagt Wetzels. Selbstverständlich wissen seine Mitstreiter und er ganz genau, dass die Organisation der „Rheinischen“, mit viel Arbeit und einem hohen Anspruch verbunden ist.

Einmal mehr ein Ansporn für die Mitglieder der IGV Kleve, noch ein Schippchen in Sachen Organisation drauf zu legen – wenn das überhaupt noch geht.

So werden die Rheinischen Meister der Junioren, Jungen Reiter und Reiter/Senioren am Wochenende im Rahmen einer international ausgeschriebenen CCI2*-S ermittelt, bei der es sich zugleich auch um eine Prüfung um den „GeBa-Cup“ handelt. Zudem wird im Südkreis Kleve auch um die Rheinische Meisterschaft in der Ponyvielseitigkeit auf A*-Niveau geritten. „In dieser Prüfung werden auch die Kreismeister der Vielseitigkeit des Kreispferdesportverbandes Kleve ermittelt“, sagt Wetzels, wobei in dieser Prüfung auch wichtige Punkte auf dem Weg zum „IGV-Rheinland-Cup“ gesammelt werden können.

Im Rahmen der hochkarätigen Veranstaltung wird keinesfalls der Nachwuchs vergessen. Für die jungen Reiterinnen und Reiter steht neben einer Vielseitigkeitsprüfung der Einstiegsklasse (E) mit Wertung um den „Preventicum-Cup“ auch der „Schneppenheim-Cup“ auf dem Programm, um den die Buschreiter von morgen mittlerweile seit zehn Jahren im Rheinland kämpfen. Außerdem macht die „Niederrhein-Hunter-Tour“ für die „älteren Semester“ erneut in Rheurdt-Kengen Station.