Volleyball : VC Eintracht II festigt den dritten Tabellenplatz

Geldern (lmg) Volleyball-Landesliga der Frauen: VC Eintracht Geldern II – TV Voerde 3:2 (26:28, 23:25, 25:19, 25:22, 15:10). Die zweite Mannschaft des VC Eintracht Geldern musste ein hartes Stück Arbeit verrichten und starke Nerven zeigen, ehe Saisonsieg Nummer fünf unter Dach und Fach war.

Doch der Tabellendritte aus Geldern gab sich noch längst nicht geschlagen und verschaffte sich mit einer kämpferisch starken Leistung im dritten Satz Vorteile. Mit einem 25:19 war der Anschluss hergestellt. Mit der nötigen Energie ging die Eintracht auch in den vierten Satz, den sie mit starken Angriffen und konstanten Aufschlägen mit 25:22 für sich entschied. Jetzt hatten die Geldernerinnen endgültig Oberwasser und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Mit einem 15:10 sicherte sich der starke Aufsteiger die Saisonpunkte 13 und 14. Damit bleibt die Mannschaft hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Rumelner TV und dem RC Borken-Hoxfeld III in Lauerstellung.

Im neuen Jahr steht gleich einmal das Spitzenspiel gegen den Rumelner TV auf dem Programm. Mit der Unterstützung der Zuschauer im Rücken möchte die Eintracht-Reserve am Sonntag, 12. Januar, ab 15 Uhr in der heimischen Sporthalle an der Pariser Bahn für eine Überraschung sorgen.