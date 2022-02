Volleyball : Eintracht-Coach Eung-Zoll Chung muss schon wieder improvisieren

Eung-Zoll Chung und seine Mannschaft möchten in Dortmund den nächsten Schritt in Richtung Dritte Liga machen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Aufstiegsrunde zur Dritten Liga der Frauen: Spitzenreiter Eintracht Geldern reist stark ersatzgeschwächt nach Dortmund zum Spiel beim TV Hörde II.

Am Sonntag soll in Dortmund der nächste Schritt in Richtung Liga drei gemacht werden. Ab 16 Uhr steht in der Halle des Phönix-Gymnasiums das Spiel beim Vorletzten TV Hörde II auf dem Programm, der bislang nur vier Punkte auf seinem Konto hat. Doch die Partie wird alles andere als ein Selbstläufer. Denn weiterhin beklagt die Eintracht viele Ausfälle. Vor allem auf der Zuspieler-Position hat der Aufstegsaspirant ein Problem. Alina Verheyen fällt weiterhin aus. Und ihre Stellvertreterin Alexandra Otto erlitt im Spiel gegen Werth/Bocholt im Tiebreak eine Fußverletzung – auch ihr Einsatz ist noch fraglich. Trotz der personellen Probleme ist Trainer Eung-Zoll Chung optimistisch: „Wir haben in dieser Saison schon häufiger gezeigt, dass wir solche Schwierigkeiten kompensieren können. Die Mannschaft hat einfach eine glänzende Moral.“