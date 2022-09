Volleyball-Regionalliga der Frauen : Eintracht zählt erneut zu den Top-Teams

Der VC Eintracht Geldern – hier Katharina Haag im Angriff – ist auch in der neuen Regionalliga-Saison gleich wieder obenauf. Foto: Norbert Prümen

Geldern Schon nach zwei Vorrunden-Spieltagen besteht praktisch kein Zweifel daran, dass sich der Vizemeister VC Eintracht Geldern wieder für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Souveränes 3:0 in Gladbeck.

Der VC Eintracht Geldern hat bereits in den ersten beiden Spielen die Weichen für eine erfolgreiche Saison in der Volleyball-Regionalliga West der Frauen gestellt. Nach dem 3:0 gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft des VTV Freier Grund hatte Trainer Eung-Zoll Chung mit einer Prognose noch gezögert. Doch nach dem ungefährdeten 3:0 (25:17, 25:23, 25:13) beim TV Gladbeck zeichnet sich ab, dass in der Vorrunden-Gruppe 2 einer Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga nichts im Wege stehen dürfte. „Wir haben eine überzeugende Leistung gezeigt. In dieser Form zählen wir zu den drei stärksten Mannschaften in der Gruppe“, sagte Chung.

Die Geldernerinnen ließen von Anfang an keine Zweifel daran aufkommen, die Gladbecker Halle in jedem Fall als Sieger verlassen zu wollen. Die Mannschaft setzte den Gegner schon in den ersten Ballwechseln konsequent unter Druck und ging schnell mit 1:0 in Führung. „Wir hatten uns fest vorgenommen, den TV Gladbeck gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Das ist uns geglückt“, so Chung.

Der zweite Durchgang, in dem es für die Blau-Weißen nicht ganz so rund lief, war allerdings für den erfahrenen Trainer noch aufschlussreicher. Seine Schützlinge wirkten zunächst nicht mehr ganz so konzentriert. Die Gastgeberinnen witterten prompt ihre Chance und verschafften sich einen scheinbar komfortablen Vorsprung. Doch im entscheidenden Moment riss die Eintracht das Geschehen wieder an sich, verwandelte den Satzball zum 25:23 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Chung: „Der zweite Satz hat mir gezeigt, dass wir uns offenbar erneut auf unseren Teamspirit verlassen können. Dieser hat uns schon in der vergangenen Saison wertvolle Punkte eingebracht.“

Der Rest war Formsache. Der TV Gladbeck, der mit einem vergleichsweise kleinen Kader angetreten war, glaubte offensichtlich nicht mehr daran, den 0:2-Rückstand aufholen zu können und leistete kaum noch Gegenwehr. Die Eintracht setzte mit einem 25:13 den Schlusspunkt und ist damit auch nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer der Gruppe 2.

Nach dem Spiel gab es noch eine erfreuliche Randnotiz. Die Gelderner Libera Sarah Patzke hatte den gegnerischen Trainer Waldemar Zaleski mit ihrer starken Leistung so überzeugt, dass dieser sie anschließend zur „wertvollsten Spielerin“ („most valuable player“) ernannte. „Das hat mich ganz besonders gefreut, weil in der vergangenen Saison in der MVP-Wertung nie eine unserer Libera vorne lag“, sagte Chung.