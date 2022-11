Volleyball-Regionalliga der Frauen Eintracht Geldern setzt die Zukunft ein

Im ersten Satz waren die Gäste zwar chancenlos – nach dem 13:25 sprach einiges für eine glatte Niederlage. Anschließend zeigte die junge Gelderner Mannschaft jedoch, welches Potenzial in ihr steckt. Die Eintracht geriet zunächst mit 5:10 in Rückstand, ehe die Spielerinnen zur Aufholjagd ansetzten und ausgelassen den Ausgleich zum 1:1 (25:22) feierten. Der „Kindergarten“ der Gäste blieb jetzt konsequent am Drücker und entschied auch den dritten Durchgang mit 25:22 für sich – damit war ein wertvoller Punkt schon einmal in der Tasche. „Sicherlich hätten wir anschließend gegen einen etwas verunsicherten Gegner vielleicht auch den Sack zumachen können. Doch in den folgenden beiden Sätzen hat uns leider etwas der nötige Mut gefehlt. Das ist dann eine Sache der Erfahrung“, so Chung.