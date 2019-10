Volleyball : Hart erkämpfter Arbeitssieg: Eintracht rückt auf Platz vier

Geldern (mahei) Volleyball-Regionalliga der Frauen: VV Humann Essen – VCE Geldern 3:2 (20:25; 25:19; 27:29; 25:22; 12:15). Premiere: Die Eintracht konnte den ersten Fünf-Satz-Sieg unter Trainer Steffen Bertram in einem umkämpften Spiel einfahren.

Mit dem Seitenwechsel zeigte sich dem Publikum allerdings eine völlig andere Gelderner Mannschaft, die schnell mit 3:10 hinten lag und im zweiten Satz nichts zu bestellen hatte. Auch im dritten Satz lief die Eintracht lange einem Rückstand hinterher. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Außenangreiferin Patricia Primus bei einem Angriff am Knie und musste ausgewechselt werden. Mittelblockerin Katrin Baumann musste fortan auf der ungewohnten Position ran. Mit dem Rücken zur Wand legte die Eintracht endlich den Kampfgeist an den Tag, der sie in der Vergangenheit so oft ausgezeichnet hatte. Es entwickelte sich ein emotionales Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem sich keine Mannschaft vorzeitig absetzen konnte. In der entscheidenden Phase blockte Anja Schoofs sehr stark und hatte großen Anteil am 29:27 und damit der 2:1-Führung.