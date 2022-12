Volleyball-Regionalliga der Frauen  Jetzt beginnt die schwierige Mission Klassenerhalt

Drei Teilnehmer stehen schon fest: Der VC Eintracht, der Hildener AT und der VTV Freier Grund aus dem Siegerland. Sollte sich noch der aktuelle Tabellendritte TV Gladbeck hinzugesellen, nimmt die Mannschaft von Trainer Eung-Zoll Chung zehn Punkte mit in die entscheidende Phase, die am Wochenende, 14. und 15. Januar, mit einem Auswärtsspiel beginnt. Sollte der Dortmunder Club TV Hörde II im Endspurt den Sprung in die Aufstiegsrunde verpassen, sind es nur neun Zähler. Die Eintracht bekommt es in insgesamt acht Spielen mit den vier Kontrahenten aus der Regionalliga-Vorrundengruppe 1 zu tun, die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfen müssen.