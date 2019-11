Fußball : Leistung der Arminia macht Mut

Kapellen Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Arminia Kapellen – Uedemer SV 0:1 (0:0). Beim Einstand von Trainer Marcel Lemmen überzeugt der Gastgeber trotz der Niederlage.

(ütz) Viel dicker hätte der Brocken für Marcel Lemmen zum Einstieg als Trainer von Arminia Kapellen an der Seitenlinie nicht sein können. Bei seinem Debüt musste der erfahrene Coach sein Team gegen den Tabellenzweiten Uedemer SV am Vossumer Weg aufs Feld schicken.

„Ich kenne meine Mannschaft ja erst seit Mittwoch, da kann man noch nicht viel machen. Auf jeden Fall wollen wir heute stabil in der Defensive stehen“, meinte Lemmen vor der Begegnung. Und tatsächlich hatten die Gastgeber ordentlich Beton angerührt und überließen den Uedemern in der ersten Halbzeit die Initiative. Der Kapellener Abwehrriegel ließ sich mit spielerischen Mitteln nicht knacken. Ein Distanzschuss von Peter Janßen musste schließlich herhalten, um den Favoriten aus Uedem nach 31 Minuten in Führung zu bringen.