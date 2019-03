Fußball : Schon wieder zittert die halbe Bezirksliga

Wird der Aldekerker Torjäger, Oliver Martens, hier in der Begegnung gegen DJK Twistenden, seine Mannschaft wieder zum Sieg schießen? Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Beim Derby in Broekhuysen will der Kevelaerer SV ein deutliches Lebenszeichen von sich geben; SV Walbeck will „Dreier“ einfahren

Von Klaus Schopmans

Der Abstiegskampf in der Bezirksliga, an dem noch viele Teams beteiligt sind, hat einen langen Atem, und ein Ende ist nicht in Sicht. Waren vor Wochen noch der SV Rindern und der FC Aldekerk als Absteiger bei so Manchem gesetzt, haben sich die Kräfteverhältnisse inzwischen verschoben.

Die Aldekerker starteten in diesem Jahr kräftig durch und katapultierten sich auf den fünften Tabellenplatz. Nicht so spektakulär verlief es beim RV Rindern, der aber auch derzeit mit einer guten Serie (vier Remis, ein Sieg) versucht, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Beide Teams treffen nun in Aldekerk aufeinander.

Neues Tabellenschlusslicht ist seit letzter Woche der Kevelaerer SV nach der Niederlage gegen den FC Aldekerk. Erneut steht für den KSV am Sonntag ein Derby bei den heimstarken Sportfreunden Broekhuysen auf dem Plan. Die Gastgeber haben in dieser Serie auf eigenem Platz noch nicht verloren.

Nach der deutlichen Niederlage in Kleve steht die Walbecker Mannschaft im Spiel gegen den SV Biemenhorst in der Pflicht, dringend benötigte Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.

Nach dreiwöchiger Abstinenz tritt DJK Twisteden wieder an und hat ein Gastspiel beim RSV Praest.

Spielfrei hat der TSV Wachtendonk-Wankum.

Sportfreunde Broekhuysen – Kevelaerer SV (So., 15 Uhr) Es war dann doch ein wenig zu viel Hurra-Fußball der Kevelaerer, als sie im letzten Spiel gegen Aldekerk nach der Pause auf 2:3 herankamen und sich gegen die in Unterzahl spielenden Gäste postwendend einen Konter einfingen. Zu anfällig zeigte sich die Defensive. So wurde dann mit dem vierten Aldekerker Tor schnell der Einsatz und Offensivdrang des KSV ausgebremst. „Wir machen einfach zu viele Fehler in der Abwehr, was aber auch bedingt ist mit einigen verletzten Spielern im Defensivbereich.“, meinte dazu KSV-Coach Ferhat Ökce. Da wird sein Team auch in Broekhuysen seine Probleme haben, denn die Heimelf verfügt über eine starke Offensive, auch wenn hinter dem einen oder anderen Spieler in den Reihen der Sportfreunde verletzungsbedingt am Sonntag noch ein Fragezeichen steht. Im Hinspiel konnte sich der KSV noch mit 3:1-Toren durchsetzen, doch am Sonntag sind die Vorzeichen anders. Zwar verloren die Broekhuysener das Pokalspiel am Mittwoch beim SV Sevelen mit 1:3-Toren, doch so ganz in Bestbesetzung konnte das Team nicht antreten. „Wir wollen natürlich auch am Sonntag unsere Heimserie fortsetzen, in dieser Begegnung sind wir wieder breiter aufgestellt.“, meinte Spielertrainer Sebastian Clarke.

FC Aldekerk – SV Rindern (So., 15 Uhr) Seit nunmehr elf Spielen hat der FC Aldekerk keine Begegnung mehr verloren und ist auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Einen großen Schritt dahin kann die Mannschaft am Sonntag im Spiel gegen den SV Rindern machen, mit dem man lange Zeit die unteren Tabellenränge teilte. Aber auch Rindern kämpft sich nach und nach aus dem Keller und hat es vom Schlusslicht auf den Relegationsplatz geschafft. Ob die Aldekerker diesen Tatendrang ausbremsen können und den fünften Sieg in Folge hinlegen, dürfte noch eine spannende Frage sein. „Ich habe Rindern aus dem Hinspiel als spielerisch gutes Team in Erinnerung, es wird für uns auf alle Fälle eine schwierige Aufgabe.“, weiß Spielertrainer Marc Kersjes. Denn bei allem Erfolg hat sein Team immer mal wieder schwierige Situationen zu überstehen, wie zuletzt auch im Spiel gegen die Kevelaerer. Mit dem neu gewonnen Selbstbewusstsein gelang es bisher immer, sich daraus zu befreien. Gegen den SV Rindern werden die Aldekerker über 90 Minuten gut beschäftigt sein.

SV Walbeck – SV Biemenhorst (So., 15 Uhr) Es war schon fast eine Niederlage mit Ansage, die die Walbecker Mannschaft am letzten Sonntag bei der Zweitvertretung des 1. FC Kleve kassierte. Dies sollte man am Bergsteg aber schnell abhaken und sich auf die neue Aufgabe konzentrieren. Denn gegen den Tabellennachbarn aus Biemenhorst muss die Chance genutzt werden, sich mit einem Erfolg wieder ein wenig Luft in der so engen Tabelle zu verschaffen. Die Gäste, nur einen Zähler schlechter platziert als die Heimelf, starten mit der gleichen Voraussetzung in dieses Spiel. „Die Begegnung wird uns spielerisch sicher vor eine andere Aufgabe stellen, ich bin aber davon überzeugt, dass da was möglich ist.“, so Walbecks Trainer Jörg Hegmans.