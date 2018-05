Handball: Ein meisterlicher Abschluss

Straelen Handball-Landesliga Männer: SV Straelen - TV Krefeld-Oppum II 33:21 (16:12). Die Tribüne: bestens gefüllt. Die Stimmung: euphorisch. Das Straelener Spiel: meisterlich. Die Party danach: ebenso lang wie feucht-fröhlich. Kurzum: Der finale Spieltag war der perfekte Abschluss einer aus SVS-Sicht perfekten Saison. Der Gegner aus Oppum mühte sich redlich,hatte gegen motivierte Straelener aber nicht den Hauch einer Chance.

Den Grün-Gelben war anzusehen, dass sie sich vorgenommen hatten, noch einmal Vollgas zu geben. Und das gelang ihnen auch in einer über weiten Strecken einseitigen Partie. Vom Anpfiff an bestimmte die Mannschaft von Dieter Pietralla das Tempo. Aus einer zu Beginn noch etwas unsortierten Deckung, dafür aber mit einem höchst aufmerksamen Tim Löbbers dahinter, ging es mit reichlich Lust am Torerfolg nach vorne. Von 4:3 über 8:5 wurde die Führung bis zur 19. Minute auf 12:7 ausgebaut. Der eine oder andere überhastete Abschluss sorgte dafür, dass der Vorsprung bis zur Pause nicht noch weiter ausgebaut werden konnte (16:12).