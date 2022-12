Mensch & Stadt Ein großer Sportler wird 80 Jahre jung

Ab 1970 schaltete sich Eugen Brück auch in die Politik ein – als überzeugter Sozialdemokrat. Anstoß war wieder einmal ein leichter Hang zum Rebellentum. „Ich hatte in einer Ratssitzung als Besucher die Stadtverwaltung wegen einiger schäbiger Öftanks angegriffen. Anschließend sprach mich der damalige Gelderner SPD-Vorsitzende an, ob ich nicht der Partei beitreten möchte. Als großer Willy-Brandt-Anhänger habe ich nicht lange gezögert“, erzählt Brück. Politischen Einfluss hat der inzwischen 80-Jährige bis heute. Zumindest indirekt. Ab 1972 studierte er in Köln Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Bankwesen. 1979 heuerte Brück als Referendar am Berufskolleg Geldern an, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003 angehende Kaufleute und Verwaltungsmitarbeiter unterrichtete. Zu seinen ehemaligen Schülern gehören unter anderen die Bürgermeister Dirk Möcking (Kerken), Georg Koenen (Weeze), Clemens Brüx (Issum), Rainer Weber (Uedem) sowie der Gelderner CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Wolters.