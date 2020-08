Fußball : Ein kleiner Umbruch beim SV Veert

Der SV Veert startet mit einem Heimspiel gegen den SC Auwel-Holt in die Saison. Foto: pixabay

Geldern Der Neuling hat sich für die Saison in der Kreisliga A in der Breite verstärkt. Sieben externe Verstärkungen und drei A-Jugend-Spieler sind neu im Kader des Teams, das den Ziel Klassenerhalt hat.

Der SV Veert ist nach vier Jahren zurück in der Fußball-Kreisliga A, wo das Team von Trainer Daniel Neuer nun in der Südkreis-Staffel an den Start gehen wird. Das Ziel für die Saison im Kreisliga-Oberhaus ist der Klassenerhalt. „Wir wollen nach Möglichkeit gut reinkommen und schnell Punkte sammeln“, sagt Neuer.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der SV Veert in der Breite verstärkt. „Im Vergleich zur vergangenen Saison kann man durchaus von einem Umbruch sprechen. Wir mussten Qualität dazubekommen, sonst wäre es sehr schwer geworden“, sagt der Coach. Die vielen Neuzugänge mussten integriert werden. Deshalb standen in der Vorbereitung an vier Tagen in der Woche entweder Training oder Spiele auf dem Programm. „Die sieben externen Neuzugänge und die drei A-Jugend-Spieler, die aufgerückt sind, müssen sich erst einmal finden“, sagt Neuer, der mit einem Kader von 24 Akteuren planen kann.

Seit Anfang August bereitet sich der SV Veert intensiv auf die Saison vor. Vorher standen die Trainingseinheiten eher im Zeichen von Spiel und Spaß. Neuer: „Wir wollten anfangs einfach wieder ein bisschen reinkommen und uns nach der langen Pause wieder an den Ball gewöhnen.“ Im ersten Pflichtspiel der Saison gab es gleich einen Erfolg für die Mannschaft. Sie setzte sich am Sonntag in der ersten Runde des Kreispokals gegen den künftigen Ligarivalen SV Sevelen mit 3:1 durch.