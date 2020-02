Fußballer im Porträt : Ein halbes Jahrhundert Vereinstreue

Dieter „Schlappen“ Sebastian blickt auf 60 Jahre als Fussballer zurück. Er ist zentrales Gesicht beim RSV/GSV Geldern.

Der 1949 in Nieukerk geborene und aufgewachsene Linksfuß meldete sich im zarten Alter von fünf Jahren bei der Spielvereinigung 1910 Nieukerk an. Fußballschuhe oder Trikots gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Jungs. Der Krieg war noch keine zehn Jahre her und Deutschland im Aufbau. Gespielt wurde in Straßenkleidung. Die Löcher in den Straßenschuhen wurden mit Kork geflickt.

Mittlerweile hatte Schlappen eine Lehre als Elektriker in Geldern begonnen. Noch keine 14 Jahre alt fuhr er Tag für Tag, bei Wind und Wetter, mit dem Fahrrad von Nieukerk zur Arbeit. Während dieser Zeit zog er mit seiner Familie nach Geldern. Fußball spielte er weiter in Nieukerk. Die Lehrzeit war beendet, der Gesellenbrief in der Tasche. „Mike“ Schoofs, ein Moped-Freund seines älteren Bruders,konnte ihn dazu überreden, in der Hein-Janssen-Kampfbahn für den RSV gegen den Ball zu treten. Das war im Jahre 1969 ­– vor genau 50 Jahren. Er fing in der Dritten an und wurde schnell Stammspieler in der Zweiten, die in der damaligen 1. Kreisklasse spielte. In den folgenden Jahren bildete sich unter Trainer Artur Heinen ein Traumsturm am Brühl: Dieter „Cindy“ Busch, Manni Uhrner und Schlappen. 100 Treffer in einer Saison waren keine Seltenheit. Der kleine Manni war stets mit dem Kopf da, Schlappen versenkte eiskalt alle Elfmeter und Cindy Busch war mit der Schusskraft eines Pferdes ausgestattet. „Da hat sich jeder Torwart die Hände dran verbrannt, wenn der abgezogen hat“, so Schlappen. Es stand der unmittelbare Aufstieg in die Bezirksklasse bevor. Da kam die Stallregie vom Vorstand um Heinz Ackermann: Die Zweite durfte nicht aufsteigen. Die letzten vier Spiele mussten verloren werden und Schlappen sollte nicht mehr aufgestellt werden. Ackermanns Wille geschah und die Zweite blieb in der Kreisklasse. „Zwei Mannschafen in der Bezirksklasse wären dem Verein zu teuer geworden“, ergänzte Schlappen.