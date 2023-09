Dritte Handball-Liga TV Aldekerk steckt im Tabellenkeller fest

Fakt ist, dass der TV Aldekerk von seiner Form aus der vergangenen Saison weit entfernt ist und es im Spiel bei allem Willen und Einsatz in erster Linie an einer gewissen Beständigkeit fehlt. In der Dritten Liga braucht es ganz einfach zwei gute Halbzeiten. Am kommenden Samstag können die Grün-Weißen zeigen, was in ihnen steckt, wenn sich der TV Homberg in der Vogteihalle vorstellt. Gegen den Aufsteiger aus dem Saarland, der am Samstag seinen ersten Sieg feierte (30:23 in Dansenberg), sollte die Zeit der Alibis abgelaufen sein. Da muss einfach geliefert werden, um in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen.