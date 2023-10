Dritte Handball-Liga  Julian Mumme lässt Vogteihalle tanzen

„Den geplatzten Knoten hat man vermutlich bis nach Essen-Borbeck gehört. Wir haben endlich wieder Handball gespielt, wie wir es können. Wir haben uns in der Abwehr den Allerwertesten aufgerissen und vorne einen unglaublich geilen Ball gespielt. Es gibt nichts, womit ich nicht zufrieden sein könnte. Wir haben ein fast perfektes Spiel gespielt“, sagte Gentges, der als Matchwinner Julian Mumme und Joscha Schoemackers sah. Die Tabelle sieht wieder freundlicher aus. Der ATV belegt Rang zwölf, der in der Endabrechnung zum Klassenerhalt reicht. Am nächsten Samstag ist der TV Gelnhausen aus Hessen in der Vogteihalle zu Gast.