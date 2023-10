Dritte Handball-Liga Die Stimmung ist schon wieder im Keller

So schnell kann’s gehen. Die Glanzleistung beim 31:24 gegen den TV Homburg hatte fast schon so etwas wie Euphorie in der Vogteihalle ausgelöst. Doch nur eine Woche später ist die Stimmung beim Handball-Drittligisten TV Aldekerk bereits wieder am Nullpunkt angelangt. Als der Abpfiff ertönte, war die Ernüchterung nach der 24:33 (11:16)-Niederlage gegen den TV Gelnhausen riesengroß und der Trainer stinksauer: „Mit so einer Leistung kommen wir wohl für keinen Sieg mehr in Frage.“