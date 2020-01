Handball : Aldekerker Fans freuen sich auf das Wiedersehen mit dem Spitzenreiter

Der TV Aldekerk lässt sich in der Dritten Liga nicht aufhalten. Hier demonstriert von Fabienne Huppers, die nach überstandener Handverletzung wieder dabei ist. Foto: Evers, Gottfried (eve)

ALDEKERK Dritte Handball-Liga der Frauen: Am Samstag hat der TV Aldekerk endlich einmal wieder Heimrecht. Ab 17 Uhr gastiert der Tabellensiebte Vechta in der Vogteihalle.

(CaB) Das letzte Heimspiel liegt schon rund sechs Wochen hinter den Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk – am 5. Dezember gab’s eine Punkteteilung (28:28) gegen Verfolger HSG Blomberg-Lippe II. Am Samstag gibt’s für die heimischen Handball-Freunde endlich ein Wiedersehen mit dem Tabellenführer. Ab 17 Uhr geben die Sportfreunde Niedersachsen aus Vechta ihre Visitenkarte in der Vogteihalle ab.

Der Gegner belegt aktuell mit ausgeglichenem Punktekonto (11:11) den siebten Platz. Doch Vorsicht ist geboten. In den letzten Spielen zeigte die Mannschaft um Trainer Kai Freese klar aufsteigende Tendenz. So nahm das Team nach durchwachsenem Start im Dezember der Düsseldorfer Fortuna in fremder Halle beide Punkte ab und konnte auch gegen Marpingen/Alsweiler gewinnen. In ihrem vorerst letzten Spiel trotzten die Sportfreunde dem Zweitplatzierten aus Dortmund beim 28:28 einen Punkt ab und erklommen so ihre Position im Mittelfeld.