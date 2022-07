TV Aldekerk : Schwitzen für das Handball-Abenteuer

Fitnesstrainer Tobias Kegelmann (hinten l.) mit Marcel Görden und Spielertrainer Tim Gentges, Roman Grützner und Joscha Schoemackers (vorne v.l.). Foto: Heinz Spütz

Kerken Die Spieler des Drittliga-Aufsteigers haben mit den Vorbereitungen auf die Saison begonnen, die am 3. September startet. So ist der Plan für die kommenden Wochen.

Die meisten Menschen überlegen sich bei den aktuellen Temperaturen ganz genau, ob und wann sie sich körperlich betätigen wollen. Die Handballer des TV Aldekerk haben die Hitze konsequent ignoriert, bei ihnen floss der Schweiß in Strömen. Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Mannschaft ist in dieser Woche in die Vorbereitung auf das Abenteuer Dritte Liga gestartet. Der neue ATV-Trainer Tim Gentges hat für seine Truppe ein strammes Vorbereitungsprogramm erstellt, damit die Spieler pünktlich zum Saisonstart am 3. September topfit sind und in die Vollen gehen können. Zunächst sehen die Spieler allerdings keine Sporthalle von innen. Athletiktraining im Fitness-Center steht auf dem Stundenplan, bevor der Ball wieder in die Hand genommen wird.

„Das ziehen wir jetzt zwei Wochen konsequent durch“, sagt Gentges. „Dieses Training dient ja nicht nur der allgemeinen Fitness, es soll auch möglichen Verletzungen vorbeugen.“ Nach der zweiwöchigen Plackerei im Studio werden die Neulinge im grün-weißen Dress ihren Einstand geben: Rückraumspieler David Hansen, Co-Trainer Frank Fünders, die beiden Torwarttrainer Michael Küsters und Sebastian van Hall sowie Betreuer Michael Litjes.

Info Der vorläufige Kader des Handball-Drittligisten Tor Paul Keutmann, Joscha Schoemackers Linksaußen Christopher Tebyl, Sjuul Rutten Rückraum links David Hansen, Julian Mumme Rückraum Mitte Tim Gentges, Roman Grützner Rückraum rechts Thomas Jentjens, Cedric Linden Rechtsaußen Thomas Plhak, Fabian Küsters Kreis Jonas Mumme, Marcel Görden

Anschließend beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Die Mannschaft bestreitet insgesamt acht Testspiele, bevor es in der Dritten Liga zur Sache geht. Einmal sind die Grün-Weißen für den guten Zweck im Einsatz. „Der TB Oberhausen bestreitet regelmäßig ein Benefiz-Spiel gegen unseren künftigen Ligarivalen VfL Gladbeck, der diesmal verhindert ist. Wir sind gerne eingesprungen. Der Erlös ist für das Kinderhospiz Möwennest in Oberhausen bestimmt“, sagt Gentges. Fünf der acht Trainingsspiele – die genauen Termine stehen noch nicht fest – finden in der Vogteihalle statt, damit sich die Aldekerker Anhänger vor Ort vom Leistungsstand der Mannschaft überzeugen können.

Der Aufsteiger startet am Samstag, 3. September, um 18 Uhr mit einem Heimspiel in die neue Saison. Der Gegner heißt „LiT 1912 II“ und stammt aus den Städten Lübbecke und Hille in Ostwestfalen. Die Abkürzung steht für „Leistung im Team“. Nebenbei handelt es sich bei dieser Mannschaft um den Unterbau des Bundesliga-Absteigers TuS Nettelstedt. Eine Woche später geht die Reise ins Sauerland zu den SGHS Dragons aus Schalksmühle, die von vielen Experten zum Favoritenkreis gezählt werden. An Spieltag Nummer drei gibt das Reserve-Team des Bundesligisten ASV Hamm seine Visitenkarte in der Vogteihalle ab.

„Das ist auf jeden Fall ein knackiges Auftaktprogramm. Aber leichte Gegner gibt es für uns sowieso nicht“, so Gentges. „Der Vorteil ist, dass wir das erste Spiel bei uns austragen. Da hoffen wir auf eine volle Halle und können uns mit der Unterstützung unseres fantastischen Publikums vielleicht gleich einmal Rückenwind holen.“ Die Fans müssen sich auf eine kleine Änderung einstellen. Die meisten Heimspiele in der Vogteihalle finden zwar auch in Zukunft samstags statt, beginnen aber in der Regel schon um 18 Uhr. In der Regionalliga lautete die Anwurfzeit noch 19.30 Uhr.