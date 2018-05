Lokalsport: Drei Tage großer Pferdesport am Koetherdyck

Sevelen Der RV Blücher Sevelen lädt zu den Reitertagen ein. Auf dem Programm stehen Prüfungen bis zur schweren Klasse in Dressur und Springen.

"In den Eingangsklassen zeigen die Kinder und Jugendlichen ihre Kenntnisse. In den Prüfungen der Klasse S präsentieren sich dann die Könner aus dem Rheinland und Westfalen", so Leurs weiter. Etwa 1200 Nennungen sind eingegangen. Zahlreiche Reiter des gastgebenden Vereins werden starten.

Ausgezeichnet wird im Rahmen des Sevelener Turniers eine junge Reiterin mit dem Goldenen Reitabzeichen. Die 24-jährige Miriam Zell aus Schermbeck wird damit geehrt. "Sie kann in ihrer Laufbahn bereits auf mehr als 50 Siege und Platzierungen in Springprüfungen der schweren Klasse zurückblicken kann", freut sich Leurs, auch weil der Verein mit der Familie Zell eine lange Freundschaft verbindet.

Weiterhin gehört das Hexenlandderby über Gräben und Wälle, das den Teams alles abverlangen wird, zu den weiteren Highlights der Sevelener Reitertage. Schließlich gehört dieses Spektakel zum Garant für spannende Ritte, bei dem Zuschauer, als auch Akteure, ihren Spaß haben. Beim S-Springen mit Stechen um den Sieg (Sonntag, 27. Mai, ab 16.30 Uhr), gehen Topreiter aus Nordrhein-Westfalen an den Start und überwinden mit ihrem Sportpartner Pferd Hindernisse von 1,50 Meter Höhe. Aber auch die Hufschlagakrobaten zeigen ihr Können in dem prächtigen Dressurviereck am Koetherdyck in der Dressurprüfung der Klasse S, dem Prix St. Georges. Denn hier wird der Reitsport von seiner schönsten Seite präsentiert. Auch stellen talentierte junge Reiter ihre qualitätsvollen Dressurponys in anspruchsvollen, internationalen Dressuraufgabe (Sonntag, 27. Mai, ab 12 Uhr) vor. Nicht zu kurz kommen dürfte der Spaßfaktor beim Jump & Dog auf dem Springplatz, zu dem beide Teams, Pferd und Reiter, Hund und Hundeführer nacheinander denselben Hindernisparcours überwinden müssen.