Tennis : Drei Seniorenteams in der 1. Verbandsliga

Drei Seniorenteams in der 1. Verbandsliga

GELDERLAND Die Gesundheit steht für die Teams aus Winnekendonk, Issum und Straelen an erster Stelle.

Tennis 1. Verbandsliga Herren 60: Elmpter TC – TV Winnekendonk (Sa., 14 Uhr). Auf nahezu durchweg stärkere Gegner werden die Winnekendonker Herren 60 treffen. „Da sind höchstens zwei auf Augenhöhe, entsprechend schwer wird es für uns, die Klasse zu halten“, schätzt Mannschaftsführer Jürgen Völlings die Situation ein. „Wir werden mindestens drei Spiele gewinnen müssen.“ Mit bewährter Truppe gehen die Winnekendonker ans Netz, die vor einigen Jahren schon mal gegen den ersten Gastgeber, Elmpter TC, angetreten sind. „Damals haben wir verloren, aber wir warten mal ab, wie das Team in diesem Jahr aufgestellt ist.“

1. Verbandsliga Herren 65: TC Am Volkswald – Blau-Weiß Issum (Di., 14. Mai, 10 Uhr). Auch Issums Senioren geben den Klassenerhalt als Saisonziel aus. Mannschaftsführer Wolfgang Machost sieht Wuppertal als absoluten Favoriten an. Weitere Gegner sind Willich, Klosterhardt, Benrath und als erster Gastgeber der TC Am Volkswald aus Essen. „Diese Mannschaft darf mit der gleichen Acht sowohl Herren 65 als auch Herren 70 spielen, da ist es für uns eher eine Wundertüte, wie die auflaufen und welche Chancen wir haben werden“, sagt Machost.