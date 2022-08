Sportschießen : „Gold-Anna“ trifft mit eisernen Nerven

Kevelaer Bei den Deutschen Meisterschaften der Sportschützen in München-Hochbrück unterstreicht die SSG Kevelaer einmal mehr ihre Ausnahmestellung. Allein Anna Janssen gewinnt am ersten Wochenende vier Goldmedaillen.

Die Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer feiert ihr eigenes Schützenfest auf der Olympia-Schießanlage in München. Mit 15 Sportlerinnen und Sportlern hatte sich der SSG-Tross bereits am vergangenen Donnerstag auf den Weg in die bayrische Hauptstadt gemacht, um bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen innerhalb von zwei Wochen in 29 Wettkämpfen an der Schießlinie zu stehen.