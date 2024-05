Großchance am Ende nicht genutzt DJK Twisteden muss sich erneut geschlagen geben

Sein Team kam gut ins Spiel und ging durch ein Elfmetertor von Tom Cappel mit 1:0 (2.) früh in Führung. Doch der VfL Repelen konterte mit dem 1:1 (13.), das laut Marcel te Nyenhuis durch ein zuvor verübtes Foul entstanden war. Die Aktion bei der Balleroberung hätte der Schiedsrichter abpfeifen können. Dennoch blieb die DJK am Ball und hatte in der ersten Hälfte leichte Vorteile. Chris Kleuskens erzielte per Freistoß das 2:1 (16.). Mit seiner Auswechslung (37.) verloren die Gäste aber den Faden. Die Repelener übernahmen die Spielkontrolle und gingen in Führung (56., 70.). „Am Ende hatten wir noch eine Großchance. Yannik Thielen hat auf Tom Cappel gepasst, der den Ball dann per Dropkick knapp über das Tor gesetzt hat“, sagte der DJK-Coach. Am Ende blieb es beim 2:3.