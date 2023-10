Fußball Legenden-Trikot mit der Nummer 13 für DJK-Torjäger Jan van de Meer

Wie berichtet, muss der 28-Jährige seine erfolgreiche Laufbahn wegen eines Knorpelschadens im Knie vorzeitig beenden. Als Dankeschön durfte der Mittelstürmer, der unter anderen die DJK Twisteden in der Aufstiegssaison 2016/17 mit 46 Treffern in die Bezirksliga geschossen hatte, noch einmal im Mittelpunkt stehen. Und zwar nicht wie all’ die Jahre zuvor im gegnerischen Strafraum. Vor dem Anpfiff des Lokalduells gegen die Sportfreunde Broekhuysen wurde Jan van de Meer am Freitagabend unter Flutlicht feierlich verabschiedet.