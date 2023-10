Fußball-Bezirksliga Gerechte Punkteteilung in schwachem Lokalduell

Nach dem Seitenwechsel machten zunächst die Hausherren mehr Druck, doch Torabschlüsse blieben auf beiden Seiten Mangelware. Erst mit dem Führungstreffer der Gäste in der 76. Minute durch Lars Peters kam endlich Schwung in die Partie. Zwei Minuten später hämmerte Twistedens Mathis Opgenhoff den Ball an die Querlatte. Kurz darauf der verdiente Ausgleich für die Platzherren, als Yannik Thielen einen Handelfmeter sicher verwandelte. „Wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Twisteden hat es uns schwer gemacht. Es gab verteilt eine Chance und ein Tor auf beiden Seiten, das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte Broekhuysens Trainer Sebastian Clarke. Auch Twistedens Trainer Marcel te Nyenhuis konnte mit dem Ergebnis leben: „Nach dem 0:1 hat meine Mannschaft Moral bewiesen und sich den Punkt verdient.“