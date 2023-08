Hiobsbotschaft Torjäger Jan van de Meer muss Laufbahn beenden

Der inzwischen 28-jährige Mittelstürmer machte schon früh auf sich aufmerksam. Als Jugendlicher spielte er mit anderen Talenten aus Twisteden wie Chris Kleuskens oder Louis Cox für den Nachwuchs des SV Straelen und kehrte gut ausgebildet zu seinem Heimatverein zurück. Diese Generation hat großen Anteil daran, dass sich die DJK Twisteden in den vergangenen sechs Jahren in der Bezirksliga etabliert hat. In der Aufstiegssaison 2016/17 erzielte Jan van de Mehr 46 Treffer, seitdem hat er eine Etage höher regelmäßig zweistellig getroffen.